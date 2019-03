NeverWas Radio Night porta tre band sul palco del Gagarin

Prosegue la ricerca musicale di NeverWas Radio che, per la NeverWas Radio Night del 29 marzo, promette una serata interamente dedicata alla musica elettronica sperimentale. Sul palco tre artisti che hanno fatto della ricerca sonora il loro marchio di fabbrica.

E’ il caso di Honko, nuovissimo progetto solista di Marco Zaniniello, già batterista e membro storico della band livornese Appaloosa. Un one man band che, al comando della sua batteria e dei suoi dispositivi elettronici, guida il pubblico in un viaggio attraverso tribalismi, ritmi ossessivi e campionamenti originali. Il suo primo ep, “Kilo40″, è stato registrato all’Orfan Studio di Niccolò Mazzantini e pubblicato a fine 2018 per Aloch Dischi, Santa Valvola e Orfan Records.

Prima di Honko il palco sarà nelle mani di Irtumbranda, il progetto solista di Luciano Turella, musicista che suona e ha suonato con artisti del calibro di Appaloosa, Criminal Jokers, Delay Lama, Francesco Motta, Giovanni Truppi, Ico Gattai, Jonathan Wilson, Nada, Tubax, e altri ancora. Di Irtumbranda dice: “è quando percorri un sentiero nel bosco senza sapere se è quello giusto”.

Ad aprire le danze ci penserà invece il gallaratese Deltacut -al secolo Davide Santini- che nel 2018 ha pubblicato il suo primo disco “Bad Living Conditions”, per Prismopaco Records. Musicista, video-artist e interaction-designer, Deltacut si ispira all’elettronica colta di Yakamoto Kotzuga e Jon Hopkins, spaziando da Bonobo ad Aphex Twin e lasciandosi anche influenzare da generi diversi come il jazz e metal.

L’appuntamento è per venerdì 29 marzo al Circolo Gagarin.

L’ingresso è gratuito e riservato ai soci ARCI.