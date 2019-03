Notte Bianca 2019, attività produttive sommesi invitate all’organizzazione

Non solo commercianti, ma tutte le attività produttive del territorio a partire dagli artigiani. Per la seconda edizione della Notte Bianca di Somma Lombardo, quest’anno in programma il 6 luglio, l’organizzazione della manifestazione è allargata anche a nuovi soggetti e realtà.

«Siamo aperti a tutte le attività sommesi – dichiara l’assessore alle Attività produttive Ilaria Ceriani – sia per chi vuole esporre in centro con i propri gazebo, sia per chi ha delle proposte creative da avanzare». Ceriani invita quindi tutti gli interessati a partecipare alla riunione organizzativa che si terrà in municipio mercoledì 13 marzo, alle ore 13.00.

Tra i progetti sul tavolo di questa edizione della Notte Bianca, che coincide con i festeggiamenti per il 60esimo dall’elevazione di Somma Lombardo a città, c’è la possibilità di allargare la manifestazione ad altre zone diverse dal centro. Resta il format di successo che coniuga negozi aperti, esibizioni temporanee, musica, moda e buon cibo. «Oltre a divertimento e intrattenimento, il nostro intento è quello di mettere in mostra l’imprenditorialità, l’ingegno, il saper fare», spiega l’assessore Ceriani. Come quando nel 2018 venne esposta, in formato maxi, la Sedia Varese del designer Giorgio Caporaso prodotta dalla Gilegno di Somma.