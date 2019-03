Nuovi marciapiedi e abbattimento delle barriere, i lavori cominciano a Giubiano

Sono partiti dal quartiere di Giubiano i lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche di molti marciapiedi della città: l’amministrazione ha stanziato oltre 300 mila euro per un grande intervento che coinvolgerà i percorsi pedonali di oltre 20 vie di Varese.

Da alcuni giorni sono partiti i cantieri a Giubiano nelle vie Cadore, Galmarini e San Giusto.

I lavori però coinvolgeranno altre vie e altre zone: come via Luini, Milano, Como, Bagaini, Magenta, Uberti, Monte Bernasco, Gradisca, Trentini, Copelli, Borri, San Michele, Dalmazia, Crispi, Grandi, Oldofredi, Monsignor Proserpio, Via Carnia, piazza Libertà e via XXV Aprile.

L’intervento dell’amministrazione comunale prevede inoltre anche altri lavori di eliminazione di barriere architettoniche specifiche su diversi attraversamenti pedonali della città e per le fermate del bus in varie vie di Varese.

LA MAPPA DEI MARCIAPIEDI INTERESSATI

«Con questi interventi confermiamo l’attenzione per la manutenzione della città e la vivibilità dei quartieri – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – Dopo un primo investimento nella zona di Belfiore, di via San Pedrino e Monterosa e di Avigno, in queste ore abbiamo dato il via ad un altro grande intervento che riguarderà molti altri marciapiedi della città. Da Varese Cambia Luce alle piccole manutenzioni stiamo lavorando senza sosta e con ingenti investimenti».