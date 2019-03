Occhio ai lavori sulle autostrade alle porte di Milano

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sul Raccordo Fiera di Milano R37, per consentire programmati lavori di collegamento al nuovo tracciato della A52 Tangenziale nord di Milano, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-per chi proviene dal R37 Raccordo Fiera di Milano, sarà chiuso l’allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, per una notte, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 05:00 di martedì 2 aprile.

In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, verso Milano, si potrà proseguire sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Brescia/Venezia ed uscire allo svincolo di Cormano, al km 129+900, percorrere la SP35 verso Meda ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione di Monza;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Bollate/Novate, per chi proviene da Monza:

per una notte, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 05:00 di venerdì 5 aprile.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Novate Milanese o di Baranzate.

Sul Raccordo Fiera di Milano R37, per chi proviene da Rho, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso verso Milano/Venezia e in direzione di Varese, per una notte, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 04:00 di venerdì 5 aprile.

In alternativa si consiglia di proseguire lungo la A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate, al km 20+900.