Olimpiadi di Debate: l’Ite Tosi a Roma per difendere i colori della Lombardia

Tornano, dal 26 al 29 marzo le Olimpiadi di debate. I migliori debaters delle scuole italiane si sfideranno al Grand Hotel Duca D’Este di Tivoli a Roma nel corso di 4 giornate ricche di emozioni. 57 sfide in programma che decreteranno la squadra vincitrice di questa seconda edizione.

Anche la Lombardia sarà presente con il proprio team composto da 4 allievi della ITE E.Tosi di Busto Arsizio, accompagnati dal loro docente coach. I ragazzi dell’istituto di Busto avevano staccato il “pass” per la finale lo scorso gennaio e febbraio durante la fase regionale.

In due anni, la preparazione al debate ha coinvolto oltre 1300 studenti, 440 scuole e 350 docenti in corsi di formazione base e di approfondimento.

Ma che cosa è il Debate e quali sono le sue finalità? Un dibattito è una discussione formale, governata da precise regole di condotta, nella quale due squadre, composte ciascuna da due o tre studenti, sostengono e contestano un’affermazione data, ponendosi in un campo (PRO) o nell’altro (CONTRO), senza che questa posizione rifletta necessariamente la propria opinione. Caratteristica essenziale del dibattito è quindi data dalla possibilità di essere chiamati a difendere opinioni in contrasto col proprio pensiero, chiedendo quindi allo studente una forma di flessibilità mentale e di apertura alle altrui visioni tanto più necessaria in tempi di rigidità e di aprioristica difesa ad oltranza delle proprie posizioni.

Una pratica consolidata da tempo nelle scuole, nei college e nelle università straniere, tanto che le prime società di dibattito, fondate negli Stati Uniti e nel Regno Unito alla fine dell’ottocento, avevano già allora come finalità principale quella di sviluppare la capacità di “parlare in pubblico e dibattere”.

Un’iniziativa sostenuta e patrocinata dal MIUR. Un ruolo importante e significativo ha svolto e continua a svolgere anche INDIRE, attraverso il Movimento Avanguardie Educative, che annovera il Debate tra le principali idee innovative del Manifesto del Movimento.