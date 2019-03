Open Gallery: Lugano apre le porte degli spazi espositivi

Due volte all’anno gli Spazi Espositivi di Lugano aprono le porte per l’iniziativa Open Gallery che dà la possibilità a tutte le gallerie, agli spazi d’arte e ai musei della città in contemporanea e gratuitamente. Alcuni degli spazi che partecipano a questa iniziativa propongono eventi speciali come vernissage in presenza degli artisti, letture, performance musicali e aperitivi. Una giornata speciale che permette a tutti di scoprire i luoghi della città dove l’arte è protagonista.

Open Gallery è un’iniziativa di Arte Urbana Lugano (AUL), progetto della Città di Lugano che ha lo scopo di mettere in relazione il pubblico con lo spazio urbano, attraverso la promozione della creazione artistica emergente. Nata nel 2010, AUL non solo permette ai giovani artisti di esprimersi attraverso le più svariate forme d’arte tra cui installazioni, fotografie, murales, e molto altro ancora, ma il pubblico trova anche degli spunti per riflettere sull’ambiente in cui vive. Infatti, tutti gli eventi proposti da Arte Urbana Lugano hanno un legame con lo spazio urbano ed una volontà di interrogare in qualche modo la città, i suoi spazi, i suoi abitanti e le sue dinamiche.

