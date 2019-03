Openjobmetis “infilzata” da Brindisi in volata: Varese spreca un’occasione

Per la seconda volta in poco tempo, la Openjobmetis spreca una grande occasione per avvicinarsi ai playoff della Serie A di basket. Dopo Avellino, quando i biancorossi crollarono in modo verticale nella ripresa, anche Brindisi si rivela amara per la squadra di Caja (81-77) pur con un andamento del match molto più equilibrato rispetto a quanto avvenuto in Irpinia.

Ma la sostanza, il succo, il risultato rimane quello: nel finale rovente Varese smette di segnare e soprattutto si fa infilzare a ripetizione dagli avversari che trovano tre canestri pesanti anche un po’ fuori dai giochi per creare una rimonta nei 3′ conclusivi, dopo che i biancorossi erano riusciti a risalire fino al +7. Un epilogo che fa male dopo una partita emozionante, non bellissima ma carica di pathos tra due squadre che stanno viaggiando a un livello di classifica superiore alle attese (non dimentichiamolo). Un livello che però il KO in terra salentina può sfuggire di mano a Ferrero e compagni che oggi avrebbero potuto anche approfittare di risultati favorevoli arrivati dagli altri campi (sconfitte di Cantù e Trento oltre che di Avellino).

Alla Openjobmetis, dicevamo, sono mancate le stoccate finali, tallone d’Achille di una squadra che come noto non ha quell’uomo a cui affidarsi per gestire un certo tipo di possessi quando la palla si fa pesante e il cronometro scorre impietoso. Forse Varese avrebbe potuto cavalcare di più Cain che, lunetta a parte, ha la capacità di colpire da sotto, probabilmente Caja avrebbe dovuto tenere in campo Scrubb (uno che argomenti buoni ne ha) e invece il coach ha preferito Avramovic-Salumu per gli ultimi minuti. Forse Varese avrebbe bisogno di un playmaker diverso rispetto a Ronald Moore, sciagurato sull’ultima scelta dopo una partita un pizzico migliore rispetto a quelle recenti ma ancora sotto il livello atteso. Tanti piccoli tasselli di una sconfitta che, per come è maturata, fa davvero male.

A parziale scusante per la Openjobmetis c’è il fatto che la Brindisi di Vitucci ha trovato diverse giocate decisive da parte di uomini meno attesi: 100% al tiro per Zanelli (10 punti) e Wojciechowski (9), tripla di Rush nel momento cruciale e via discorrendo. Ma naturalmente, queste sono cose che fanno parte del gioco, e la Happy Casa le ha sapute sfruttare meglio. All’orizzonte c’è un’altra sfida che si preannuncia equilibrata e densa di tensione, il ritorno dei quarti di finale di Fiba Europe Cup con Ostenda, con 3 soli punti da difendere (ma sul campo di Masnago). Vedremo se la reazione sarà pari a quella del dopo-Avellino: occasioni così non vanno più gettate alle ortiche.

Per rileggere il live della partita, CLICCATE QUI.

COLPO D’OCCHIO