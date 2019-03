Openjobmetis, si ricomincia: attenzione alla Reggio di Pillastrini

L’astinenza da partite di basket, malattia che colpisce parecchia gente a Varese e che non può essere mitigata solo da una (preziosa) incursione della Nazionale o da qualche match delle minors, è finalmente destinata a terminare. Domenica 3 marzo – attenzione all’orario: si gioca dalle 17 – l’Enerxenia Arena torna a ospitare una gara della Openjobmetis e per l’occasione è chiamata a dare il benvenuto a un allenatore che merita considerazione per il suo passato biancorosso, Stefano Pillastrini.

Il popolare “Pilla” infatti è il tecnico chiamato al capezzale della Grissin Bon, pericolante inattesa e attualmente ultima in classifica insieme a Pistoia. Una situazione incredibile se pensiamo che la Reggiana negli ultimi anni ha collezionato due finali scudetto, una semifinale di Eurocup oltre alla vittoria di una Eurochallenge e di una Supercoppa. In questa stagione però gli emiliani hanno fatto e disfatto due volte la squadra, tanto che proprio a Masnago esordirà la terza versione del complesso ora affidato all’allenatore romagnolo: via Rivers, fuori Llompart, dentro gli esterni americani Dixon e Richards a rafforzare un nucleo italiano importante che però da solo non è riuscito a dare una direzione positiva all’annata.

Proprio questi profondi cambiamenti, uniti al fatto che il campionato è fermo dallo scorso 10 febbraio (data dell’eccellente vittoria varesina a Trieste) e che il via-vai di giocatori dovuto alle nazionali ha per forza di cose inciso sul lavoro in palestra, devono far mantenere alta l’attenzione in casa Openjobmetis: Reggio arriverà a Masnago affamatissima, e quindi non dovrà essere sottovalutata neppure per un minuto. Tanto più che all’andata la squadra allora diretta da Cagnardi inflisse un KO doloroso a Varese, forse troppo sicura di se stessa ma poi incapace di chiudere i conti in anticipo e battuta dal rush finale del bomber Ledo, un altro che ha da tempo cambiato aria.

Caja ha potuto lavorare a ranghi pressoché completi nell’ultima settimana, con l’unica incertezza legata alle condizioni di Archie che ha accusato qualche problemino fisico ma sarà comunque della partita. Al limite con minutaggio meno ampio del solito anche perché capitan Ferrero dà ampie garanzie (falli permettendo) nel sostituirlo per qualche tratto di gara. Rientrati all’ovile tutti i nazionali, pure con ottimi risultati, la Openjobmetis dovrà ora far fruttare la propria caratura di squadra che si conosce a menadito contro una Grissin Bon che ha sì disputato qualche amichevole nell’ultimo periodo ma che rimane un complesso appena assemblato, visti ingressi e uscite.

Di certo ci sarà un reggiano che riceverà i giusti applausi di Masnago, Pillastrini appunto, l’allenatore che seppe riportare subito la Cimberio in Serie A dopo la dolorosa retrocessione del 2008 e ottenne una salvezza piuttosto tranquilla nella stagione successiva. Due annate nel quale il “Pilla” si fece molto ben volere e nelle quali arrivarono risultati importanti, culminati con la vittoria del 26 aprile 2009 su Veroli (con Trinchieri in panchina e Kyle Hines in campo…) che diede il via alla festa promozione di una squadra con tanti varesini purosangue in organico.

Pillastrini in trionfo a Varese dopo la promozione in A

Attilio CAJA (Openjobmetis Varese) – «Troviamo una Reggio “nuova”, che ha inserito due giocatori da quintetto e un allenatore come Pillastrini. Per questo motivo non avremo grandi riferimenti, quindi dovremo pensare a fare bene la nostra partita contro una squadra che ha talento e taglia fisica. Sarà importante fare un match basato sui nostri concetti difensivi e da lì trovare buone transizioni e dinamicità in attacco».

Stefano PILLASTRINI (Grissin Bon Reggio E.) – «La squadra sta mostrando impegno e voglia di fare ma poi i progressi si misurano in partita. Il mio obiettivo attuale è quello di dare una identità e un proprio modo di giocare alla squadra, partendo dalla difesa dove non dovremo concedere canestri facili come avvenuto contro Cantù prima della pausa. In attacco dovremo correre ma senza essere frenetici: ci troveremo di fronte una squadra forte e ben rodata ma anche scottata dalla rapida eliminazione dalla Coppa Italia».

