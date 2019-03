Openjobmetis – Vanoli in diretta da Masnago

Squadre in campo alle 17.10 alla Enerxenia Arena per l’atteso confronto della 22a giornata. In palio punti pesanti per la rincorsa playoff. Seguite e commentate con noi la gara scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #varesecremona su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.