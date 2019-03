Pallacanestro Varese e Sielco, una sinergia per dire “Tifiamo Insieme”

Sostenere i propri colori nel modo migliore, con cultura sportiva. Questa è l’idea alla base del progetto “Tifiamo Insieme”, nato dalla sinergia tra la Pallacanestro Varese e Sielco, l’azienda che fornisce servizi informatici, patrocinato dal Comune di Varese.

L’obiettivo è quello di invitare al palazzetto realtà del territorio come squadre giovanili, oratori o scuole, grazie al contributo del nuovo sponsor biancorosso Sielco, facendo vivere ai ragazzi gratuitamente l’atmosfera e le emozioni di una partita della Openjobmetis. Il progetto punta a educare i giovani al tifo positivo, divertente e sportivo.

Non solo al palazzetto: i ragazzi verranno coinvolti a realizzare striscioni o elaborati grafici a tema; i migliori verranno premiati da Sielco con una targa celebrativa. Inoltre la sinergia tra azienda e Pallacanestro Varese proseguirà anche nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro per far sì che i ragazzi condividano il sodalizio sport–impresa.

Luca Ercoli, amministratore delegato Sielco, spiega: «La nostra è un’azienda storica del territorio. Il lavoro che svolgiamo richiede molta passione e questa ci ha spinto a questa sponsorizzazione. È importante per noi che i giovani possano crescere con passione, che sia nello sport o nel lavoro».

Dino de Simone, assessore allo sport del Comune di Varese: «Un ringraziamento particolare va a Sielco e Pallacanestro Varese perché così si costruisce cultura sportiva. Da varesino e assessore sono orgoglioso di questo progetto. Sono inoltre contento di anticipare che verranno svolti i lavori per sistemare il palazzetto, evitando così gli allagamenti»

Andra Conti, dirigente della Pallacanestro Varese: «Questi progetti devono essere alla base di una squadra professionistica. La cultura sportiva ci insegna tanto ed essere ambasciatori di questo progetto è un dovere e anche un piacere».