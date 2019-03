Paragone e la Cub Trasporti a Landini: “Lottiamo insieme contro le false cooperative”

«Invito anche il segretario CGIL, Maurizio Landini, a unirsi a questa battaglia. Servono risposte puntuali. Non c’è tempo da perdere».

Nel giorno della visita a Malpensa del segretario generale della Cgil, l’appello viene da Gianluigi Paragone, del Movimento 5 Stelle, affiancato da Renzo Canavesi, del sindacato autonomo Cub Trasporti.

In passato non sono mancati momenti di aspro confronto tra la Cub e il sindacato confederale, in particolare appunto sul delicato punto del lavoro nella logistica aeroportuale, nello scenario di Cargo City che vede spesso episodi di false cooperative, diritti negati, difficoltà a ottenere retribuzioni e contribuiti. Nel video, però, c’è anche l’elemento interessante dell’appello a una collaborazione.