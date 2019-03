“Ho parcheggiato l’auto per correre sulla ciclabile del lago e me l’hanno scassinata”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice che ha subito un furto all’interno della propria auto parcheggiata nei pressi della ciclabile del Lago di Varese.

***

Gentile redazione,

Vi scrivo per denunciare ciò che mi è accaduto stamattina e per chiedervi di diffondere la notizia, ovvero furto con scasso della mia auto in sosta. Alle 12.30 ho parcheggiato vicino alla pista ciclabile all’altezza di Galliate Lombardo (non lontano dal ristorante) per andare a correre come faccio regolarmente.

Al ritorno (dopo circa 45 minuti) ho trovato la mia auto con il vetro del lunotto completamente rotto e la serratura sforzata. Per fortuna non avevo oggetti di valore con me, ma il/i delinquente/i comunque hanno rubato gli acquisti lasciati nel portabagaglio.

Ho subito chiamato il 112 e poi sporto denuncia ai carabinieri.

Sembra che chi abbia commesso il reato vuole colpire donne perché sospetta che loro durante la corsa o una passeggiata lascino la borsa in macchina.

Oltre al danno subìto sono rimasta tristemente colpita dell’indifferenza delle persone che sicuramente si sono accorte che mi era successo “qualcosa”, ma nessuno si è avvicinato per chiedere se avevo bisogno di aiuto. È probabile che qualcuno abbia anche visto il/i malfattore/i poco prima, ma nessuno ha avuto il coraggio di chiamare le forze dell’ordine. Ormai abbiamo tutti un telefono, se lo usassimo un po’ anche per la collettività oltre che a metterci in mostra sui vari social?!

Cordiali saluti

M.F.K.