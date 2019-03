Il Pd appoggia la lista SìAmo Fagnano e il suo candidato Dario Moretti

Il segretario cittadino del Pd, Massimo Canavesi, fa uscire il Pd allo scoperto in vista delle prossime elezioni amministrative e annuncia l’appoggio da parte del partito alla lista SìAmo Fagnano. Perchè il PD sostiene la lista civica “SiAmo Fagnano”, lo spiega in una nota che riportiamo di seguito

L’attività politica del PD di Fagnano Olona per la campagna elettorale delle Amministrative del 26 maggio è partita il 10 marzo e si snoderà con gazebi e banchetti, nelle piazze e al mercato, per evidenziare la nostra presenza e partecipazione. Il 26 maggio i cittadini fagnanesi saranno chiamati, con il loro voto, a scegliere la nuova amministrazione comunale.

Il PD sarà impegnato a sostenere la lista civica “SiAmo Fagnano”; il nostro sarà un sostegno esterno, ma ben motivato. Abbiamo da tempo condiviso questo progetto, confrontandoci prima tra noi iscritti, chiedendo a ognuno la propria opinione. E’ emersa una forte maggioranza a favore dell’adesione a questo nuovo soggetto che si stava formando.

In assemblee e gruppi di lavoro sul programma la coesione delle persone che stanno lavorando al progetto si è rafforzata, fino ad esprimere unitariamente il candidato sindaco nella persona di Dario Moretti e i 16 candidati consiglieri.

Abbiamo aderito alla lista civica “SiAmo Fagnano” perchè abbiamo condiviso i motivi che stanno alla base del progetto e che ne sono i capisaldi su cui si basa il nostro impegno per il nostro paese: la centralità della persona, per mettere la persona al centro di ogni scelta; l’importanza della comunicazione, per informare i cittadini delle attività e delle proposte (culturali, sociali, economiche) che una buona amministrazione ha il dovere di proporre; l’aumento della qualità dell’ambiente in cui viviamo attraverso lo sviluppo sostenibile del territorio, con azioni mirate ed interventi tra loro connessi sulla viabilità, sulla sicurezza, sull’urbanistica.

Siamo contenti della presenza tra i candidati di SiAmo Fagnano di alcuni iscritti al partito democratico, giovani che con entusiasmo si affacciano per la prima volta alla politica cittadina, e meno giovani che hanno ricoperto nel passato più o meno recente incarichi amministrativi con generosità e competenza, che metteranno sicuramente al servizio della nuova lista civica la loro esperienza amministrativa.

Insieme a tutti gli altri candidati, determinati e impegnati nei vari ambiti delle loro attività, siamo certi che saranno in grado di portare avanti il programma di governo del Comune, mettendosi in gioco e fondando le basi per un progetto che sarà certamente di lunga durata.