Piano di Zona, Pgt e opere pubbliche: tanta carne al fuoco nell’ultimo consiglio comunale

Si è parlato del Piano di Zona, di Pgt e opere pubbliche, ma anche di bilancio e tributi nel corso dell’ultimo consiglio comunale che si è svolto giovedì sera a Vedano Olona.

“Un consiglio comunale ordinario ma dagli spunti straordinari”, lo ha definito il gruppo di maggioranza Vedano Viva.

Il primo punto all’ordine del giorno, la conferma della gestione associata del Piano di Zona dei servizi sociali con la relativa convenzione, esposto in dettaglio dal consigliere delegato di Vedano Viva Andrea Calò, è stato votato all’unanimità dall’assemblea.

La parte relativa al bilancio è stata spiegata dall’assessore Carlo D’Ambrosio con il supporto di slide e di un volantino pensato per fornire informazioni sulle principali entrate e spese necessarie all’Ente per erogare servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare. «Il linguaggio scelto è semplice per garantire una facile lettura anche per i non addetti ai lavori – ha spiegato l’assessore – L’obiettivo è quello di garantire una maggiore consapevolezza e partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune, rinnovando il nostro impegno per rendere Vedano un Comune sempre più aperto e trasparente».

In particolare è stata sottolineata la costante diminuzione dell’indebitamento e la liberazione di risorse di spesa corrente a favore del potenziamento dell’educativa di strada, del bando per l’attrattività commerciale e degli investimenti, senza minimamente toccare i tributi e le tariffe come invece fatto da altri comuni. Tra gli investimenti più importanti il piano di potature e manutenzione del verde pubblico e ulteriori interventi sulla sicurezza di strade con il posizionamento di nuove telecamere ad alta definizione.

Le principali opere pubbliche previste per il 2019 sono state invece illustrate dal vicesindaco Vincenzo Orlandino: «Opere che comprendono oltre a un nutrito piano di asfaltature, la riqualificazione energetica dell’asilo nido comunale di via don Minzoni con il più confortevole riscaldamento a pavimento suggerito dai tecnici di ATS».

«Impressionanti i soldi spesi a Vedano per il gioco d’azzardo in tutte le sue forme – ha detto il sindaco Cristiano Citterio nel corso del suo intervento di presentazione della Nota di Aggiornamento del DUP, un allegato obbligatorio del bilancio arricchito da grafici e tabelle facilmente interpretabili come quello dell’andamento della popolazione scolastica – Si tratta della ragguardevole cifra di oltre 9 milioni di euro di giocate complessive nel 2016 sul territorio di Vedano che giustificano l’intervento di prevenzione e contrasto al gioco patologico così come gli incentivi per gli esercizi che non installano slot machines con uno sconto del 10% sulla Tari».

Durante la dichiarazione di voto di astensione delle minoranze il consigliere Luciano Battistella ha annunciato che non si candiderà più per dedicarsi maggiormente al sociale.