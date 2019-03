Piccoli “Artisti nella Natura” della Palude Brabbia

“Artisti nella Natura” è il titolo scelto per l’attività promossa dall’Oasi della Palude Brabbia per domenica 24 Marzo 2019 alle ore 14:30.

Si tratta di un laboratorio dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni che, immersi in un ambiente naturale particolare, potranno realizzare quadretti naturali con vari elementi, dalle tempere all’acquarello, dalle foglie ai semi. Ciascuno potrà scegliere la sua tecnica perché la fantasia non ha limiti!

Al termine del laboratorio è prevista una merenda.

Sono consigliati scarponcini e abiti sporchevoli.

In caso di maltempo l’evento si terrà al coperto.

Il costo per la partecipazione è 7 euro a bambino, 4 euro per i soci Lipu. Iscrivendosi alla Lipu (tessera associativa a € 18) il laboratorio è gratuito.

Il ritrovo è per tutti alle ore 14.30 al Centro visite di via Patrioti 22, a Inarzo.

Per info e prenotazioni scrivere a: oasi.brabbia@lipu.it oppure chiamare lo 0332 964028 o 393 9153897.