I piccoli Mastini trionfano nel memorial Marco Fiori

Dopo 8 partite la formazione dei piccoli Mastini Varese U9 in maglia bianca, allenata da Davide Bertin, vince la finale con un netto 6 a 0 sul Torino Bulls e si aggiudica il torneo Memorial Marco Fiori, chiudendo a punteggio pieno, davanti ad un pubblico di oltre 300 persone.

I Mastini hanno schierato due formazioni, una in maglia nera e l’altra in maglia bianca. La prima è stata formata da bambini principianti o che si sono avvicinati all’hockey in questa stagione (e alcuni anche in queste ultime settimane), la seconda, quella vincitrice, era invece composta da coloro i quali hanno più “esperienza” e praticità con questo sport, che praticano da più tempo.

Una nota va riservata anche ai giocatori della prima squadra, che hanno partecipato in massa alla due giorni hockeystica, dimostrandosi abili cuochi, camerieri, venditori di panini, arbitri. Tutti hanno dato il loro contributo di tempo dedicando impegno in onore dello scomparso amico Marco Fiori.

Tutte le squadre hanno giocato 8 partite, dando quindi modo ai bambini U9 di confrontarsi con altre realtà dell’hockey in sfide di 18 minuti (tranne la finale che si è disputata su 24 minuti): tutti i bambini partecipanti sono stati premiati con delle medaglie e con del cioccolato offerto da Lindt.

Alla fine hanno partecipato oltre 110 giocatori U9 e 42 bambini U7 provenienti anche da team che non partecipavano al torneo. Per i più piccoli è stata una passerella non competitiva, un modo per giocare a hockey e per concedere loro un momento di grande e sano divertimento sportivo. Una vera e propria giornata di scuola hockey avvenuta grazie alla collaborazione del Comitato Regionale Lombardia che ha fornito maglie e gadget.

Nella due giorni al Palalbani è stato effettuato anche un interessante match, un vero e proprio All Star Game, attingendo dalle formazioni iscritte: Italia – Europa, con la vittoria della formazione continentale.

Presenti anche alcune autorità: Davide Galimberti, sindaco di Varese, Dino De Simone, assessore allo sport del Comune di Varese, Giacomo Cosentino (in rappresentanza del Consiglio Regionale della Lombardia), Mauro Temperelli (in rappresentanza della Camera di Commercio di Varese).

Ecco la classifica finale del 4° Torneo Internazionale Memoria Marco Fiori:

1. Mastini Varese Bianco

2. Torino Bulls

3. Chiasso

4. Feldkirch

5. Milano

6. Como

7. Mastini Varese Nero

8. Diavoli Sesto Premi assegnati:

Premio fair play: Mastini Varese Nero (premio sponsorizzato Fantinato Group e consegnato da Matteo Cesarini)

Premio miglior portiere: Speck del Feldkirch (consegnato dal portiere Davide Bertin)

Premio Miglior difensore: Ganzit dei Torino Bulls (consegnato dal difensore Eric Mazzacane)

Premio miglior attaccante: Garzarella dei Mastini Varese Bianco (consegnato da Edoardo Raimondi)

Premio giocatore più giovane: Hormanseder (anno 2013) del Feldkirch (consegnato da Michela Fiori, sorella di Marco)

Squadra vincitrice Torneo: Mastini Varese Bianco (consegnato da Maurizio Fiori, padre di Marco)

La società Mastini Varese Hockey ringrazia i partecipanti, il pubblico, i volontari, gli sponsor, le autorità e tutti coloro i quali hanno reso possibile l’organizzazione e il successo di questa manifestazione.