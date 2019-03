Pif torna al cinema con “Momenti di trascurabile felicità”

Momenti di trascurabile felicità, di Daniele Luchetti, è liberamente tratto dai libri di Francesco Piccolo e ha come protagonista Paolo (interpretato da Pif) e Agata (interpretata da Thony). Con solamente un’ora e mezza disposizione, Paolo deve fornire risposte alle questioni fondamentali della vita. Riuscirà in questa impresa?

Giovedì 14 marzo esce nelle sale italiane anche Boy erased – Vite cancellate, di Joel Edgerton. Jared Eamons (Lucas Hedges), figlio di un pastore battista in una cittadina dell’America rurale, si confida con i propri genitori (Nicole Kidman e Russell Crowe) riguardo la sua omosessualità.

Nel timore di perdere l’affetto della famiglia e degli amici, il giovane viene convinto a partecipare a un programma di «conversione». Il rapporto conflittuale con il suo terapeuta (Joel Edgerton) aiuterà Jared a prendere coscienza di sè e affermare la propria personalità.

Il coraggio della verità – The Hate U Give, diretto da George Tillman Jr, è tratto dall’omonimo romanzo di Angie Thomas e arriverà nei cinema italiani il 14 marzo. Starr Carter (Amandla Stenberg) è un’adolescente in equilibrio fra due mondi diversi e opposti: vive in u quartiere abitato da popolazione di colore in cui imperversano le gang ma, per volere die genitori, con l’intento di costruire per lei un futuro migliore, frequenta una scuola privata in un’altra zona della città. Quando una sera assiste all’uccisione dell’amico Khalil, disarmato, ad opera di un poliziotto, l’esistenza di Starr viene sconvolta: desiderosa di giustizia, la gente del quartiere scende in strada e tutti vogliono sapere cosa sia davvero accaduto a Khalil. Starr, unica testimone, deve decidere: quello che racconterà cambierà la comunità in cui è nata e la sua stessa vita.