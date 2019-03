Tre interrogazioni “Terra terra” per un amministrazione “senza strategia”

Il consigliere leghista Marco Pinti ha presentato in queste ore tre interrogazioni urgenti per far luce su questioni che lo stesso proponente non esita a definire “terra terra”.

«Si tratta infatti di questioni che riguardano i lavori sulle strade della nostra città – Spiega – Sia lavori urgenti che non partono, come nel caso di via Fratelli Pavesi, importante raccordo nei pressi dello svincolo autostradale dove le buche sono ormai diventate voragini, sia lavori interminabili come quelli a Calcinate, in via Duca degli Abruzzi, iniziati l’autunno scorso. Gli stessi che nei giorni scorsi hanno presumibilmente causato un’interruzione non preventivata della fornitura di acqua corrente che ha causato inutili disagi alla popolazione».

«Non voglio puntare il dito contro i tecnici al lavoro – conclude in consigliere leghista – Ma mi pare evidente che manchi una strategia seria da parte dell’Amministrazione che nonostante le molte risorse incamerate col salasso delle strisce blu, non sta riuscendo nemmeno a garantire il minimo sindacale in termini di sicurezza, manutenzione e informazione dei cittadini».