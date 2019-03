Playoff di coppa: Prishtina – Openjobmetis in diretta

Cominciano dal Kosovo i playoff di Fiba Europe Cup per la Openjobmetis, in campo dalle ore 20,30 a Prishtina nell’andata degli ottavi di finale. VareseNews descriverà l’intero incontro, fin dalle ore precedenti, con il consueto liveblog dedicato alla squadra biancorossa. Seguite con noi la partita e date il vostro contributo al racconto, scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn oppure #eurovarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.