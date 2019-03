Polisportiva Varese in festa: è promossa in Serie B

È festa nell’ambiente della Polisportiva Varese Asd, la società specializzata in ginnastica ritmica che ha come base per i propri allenamenti la palestra dell’Itis Keynes di Gazzada.

Ad Albenga, in provincia di Savona, la squadra varesina ha vinto anche la terza e ultima prova del campionato italiano di ginnastica ritmica di Serie C (disputato sotto l’egida federale) di zona Tecnica 2 e si è così assicurata la promozione in Serie B centrando, tra l’altro, l’unico posto utile per salire nella categoria superiore su ben 27 squadre partecipanti.

A trascinare Varese in B sono state le atlete Sofia Calabrese, Sofia Maffeis, Alice Del Frate, Francesca Realini, Arianna Fogliani, Veronica Di Cataldo e Chiara Albè che se la sono dovuta vedere anche con ginnaste che gareggiano anche in Serie A. In Liguria però, il team caro al presidente Nicolò Maffeis non ha mai abbassato la guardia e ha messo in pedana tutto il proprio talento, confermandosi in testa alla classifica generale nella quale erano già saldamente in testa dopo la prova disputata a Montegrotto (Padova).

Il podio di Albenga

Le ginnaste varesine tra l’altro, hanno ottenuto in alcuni attrezzi i punteggi più alti della intera competizione: è il caso di Sofia Calbrese alla fune (14.900) e di Sofia Maffeis che ha primeggiato sia al cerchio (17.700) sia alle clavette (17.500).

In totale la Polisportiva Varese ha ottenuto un punteggio di 211.750 sommando le tre prove. A conferma dell’ottimo lavoro svolto nel centro tecnico di Gazzada dalle allenatrici Irina Roudaia, Ludmila Sevastianova e Patrizia Botti oltre che dalla coreografa Yana Abdrascitova.