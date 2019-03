Pozzetto e Zocchi: due “Renato” ospiti di Cafe Racer Varese

Si chiama “Renato al quadrato” la serata organizzata per oggi – giovedì 21 marzo – dal “motomovimento” Cafe Racer Varese che da un paio di mesi propone appuntamenti legati al piacere di viaggiare in moto e alla passione per i motori, all’interno della sala conferenze del ristorante Spitz di Viale Valganna.

I due protagonisti in questione sono il celebre attore Renato Pozzetto e Renato Zocchi, pilota motociclistico varesino con alle spalle anche diverse esperienze internazionali in gare come il Rally dei Faraoni e la Parigi-Dakar. Proprio il raid più famoso del mondo accomuna i due Renato, visto che anche Pozzetto ha partecipato a un paio di edizioni a bordo di un camion in competizione.

Il popolare “ragazzo di campagna” parlerà – oltre che dell’esperienza nella Dakar, anche di come è nata e si è sviluppata la sua antica passione per le motociclette che spesso ha voluto omaggiare con la loro presenza nei suoi film. Zocchi a sua volta racconterà le proprie avventure in sella che non si sono esaurite con l’attività agonistica, visto che è a tutt’oggi coinvolto nell’organizzazione di alcuni eventi e manifestazioni sportive legate alle due ruote.

La serata dello Spitz è a ingresso libero, inizierà alle 21 e sarà condotta dal nostro Damiano Franzetti, responsabile del canale sportivo di VareseNews.