Primule, violette e narcisi, alla scoperta del parco di Villa Della Porta Bozzolo

Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), in provincia di Varese, offre ai piccoli visitatori, dai 5 ai 9 anni, la possibilità di scoprire insieme ai genitori il mutare della natura attraverso il parco della Villa.

Domenica 10 marzo dalle ore 15, grazie a passeggiate e osservazioni all’interno del giardino di delizia, si potranno ammirare i narcisi, le primule, i mughetti e i giacinti che sbocciano con l’arrivo della primavera.

Domenica 10 marzo si comincerà con I primi colori quelli dei narcisi, delle primule, delle violette, dei mughetti e di qualche pervinca che si affacciano timidamente nel sottobosco lungo la porzione in pendio del parco. Sarà possibile osservarli nelle loro forme e sfumature, raccontare storie di fiori e frutti comodamente seduti su un letto di foglie. I bimbi avranno l’opportunità di curiosare sotto il terriccio, incontrando insetti e lombrichi che saranno all’opera per tener vivo il bosco. La breve passeggiata con racconti e attività di scoperta sarà condotta con l’ausilio di piccoli strumenti da giardiniere e per l’osservazione di dettaglio. È necessario un abbigliamento comodo.

Bambini (ingresso e attività):

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: 4 euro

Intero: 8 euro

Per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria:

Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: gratuito

Intero: 9 euro

SU PRENOTAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO POSTI

faibozzolo@fondoambiente.it – 0332 624136