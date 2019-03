Tutto pronto per la sfilata dei carri, cosa c’è da sapere sul Carnevale di Busto

Il Carnevale Bustese si conclude sabato 9 marzo con due appuntamenti. Alle ore 14.30 si svolgerà la tradizionale sfilata composta dai carri allegorici delle associazioni e dai gruppi mascherati (Famiglia Sinaghina, Federcasalinghe, Accademia Bustese Pattinaggio, Cuffie Colorate, Parrocchia Sant’Anna, parrocchia Santa Croce, Club Boschessa, Associazione Piccole Mani – Parrocchia S. Michele, oratorio san Luigi, Bumbasina run, radio Bustolive, scuola Collodi, Gruppo Sbandieratori di Legnano)

Protagonisti saranno come sempre il carro del Tarlisu (in chiusura) e quello della Bumbasina (in apertura) e non mancherà un omaggio alla Pro Patria che quest’anno festeggia i cento anni.

La sfilata partirà da via Zappellini, percorrerà la via Volta, poi le piazze Chieppi, Manzoni e De Gasperi per raggiungere corso Europa, via Cavallotti, via Bramante, via Mazzini in piazza Trento Trieste e poi via Daniele Crespi, piazza Garibaldi e via Fratelli d’Italia.

Dopo la sfilata i carri si fermeranno in Via Fratelli d’Italia dove si svolgerà la festa che chiuderà l’evento, curata da Radio Busto Live con interviste e musica. Sarà anche il momento della consegna del premio Giovanni Sacconago ai carri ritenuti più spettacolari dalla giuria. I tre carri migliori per allestimento, costumi, coreografia, accompagnamento musicale e numero dei partecipanti (anche a piedi) saranno premiati con una targa offerta dalla famiglia Sinaghina.

Dalle ore 21.30 le sale del Museo del Tessile ospiteranno un momento di festa per i più giovani, la “Silent disco – Carnival edition”, organizzata dall’associazione Le Officine.