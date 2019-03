A che punto è l’odissea dei truffati dalle banche venete? Se ne parla a Sant’Edoardo

L’odissea dei risparmiatori incappati nella trappola delle azioni ed obbligazioni di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca è ad una tappa importante. Con la l. di bilancio n. 145 del 2019 sono stati stanziati 1.500 milioni per gli anni 2019-2021. Di giorno in giorno si attende la pubblicazione del decreto di attuazione.

I tempi della procedura sono comunque lunghi e quindi gli importi saranno accreditati con il prossimo dicembre-gennaio. L’entità dell’indennizzo resta fissato al 30% del prezzo di acquisto (o di carico?) max € 100.000. Il massimala vale separatamente per azioni ed obbligazioni, che invece danno diritto a ristoro del 95%. Il prossimo 23 marzo è fissata la prima udienza del dibattimento del processo di Vicenza, mentre quello di Veneto Banca, a Treviso, è ancora in fase istruttoria.

Per un aggiornamento sullo scenario e sulle prospettive per fare la domanda di indennizzo e costruire il sentiero per recuperare l’ulteriore 70% , è stata promossa una riunione per lunedì 4 marzo, ore 20,00, presso l’oratorio San Giovanni Bosco della Parrocchia San Edoardo (via Bergamo n. 12 Busto Arsizio) dal “Comitato quota 100% del danno ingiusto art. 47” promosso da ANLA Associazione Nazionale Lavoratori Anziani e Senior Veneto con il sostegno giuridico del Codacons Veneto. Il relatore avv. Franco Conte del Codacons Veneto sarà presente un’ora prima per eventuali chiarimenti ad personam.