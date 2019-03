Regione Lombardia festeggia la donne con la campagna di prevenzione senologica

Una mattinata di controlli con gli specialisti di diversi ospedali. Così Regione Lombardia festeggerà la “Giornata della Donna”. Sabato 9 marzo, con un giorno di ritardo, le dipendenti della Regione verranno visitate dai senologi. Un controllo importante per fare prevenzione per una patologia che ogni anno vede ammalarsi almeno 53.000 donne, di cui mille circa in provincia di Varese.

Il Pirellone ha accettato con entusiasmo la proposta che le associazioni Caos ed Europa Donna hanno presentato come buona pratica importante per la prevenzione. Il dato statistico, infatti, è chiaro: l’intervento precoce permette percentuali di guarigione che sfiorano il 95% dei casi.

Tra i medici coinvolti anche la professoressa Francesca Rovera dell’ospedale di Varese che lavorerà insieme al professor Corrado Tinterri, responsabile della Breast Unit Humanitas Rozzano (MI) e al professor Paolo Veronesi, Direttore divisione Chirurgia Senologica IEO Milano.