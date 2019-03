Ruba alcol al supermercato e poi si scaglia contro i poliziotti, arrestato

Ruba bottiglie di alcolici dagli scaffali di un supermercato per poi scagliarsi contro i poliziotti che lo fermano: un diciannovenne colombiano arrestato per rapina impropria. Erano le 8 circa di domenica, quando la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta presso il “Carrefour” di viale Duca d’Aosta, dove gli addetti alle vendite avevano sorpreso due individui che si erano impossessati di alcune bottiglie dopo averne forzato i dispositivi antitaccheggio.

Fermati alla cassa, i due erano riusciti a eludere il controllo della vigilanza privata, dividendosi e fuggendo con il bottino. Una volta all’esterno del supermercato, i due complici si erano divisi: uno era salito su un’auto mentre il secondo si era allontanato a piedi.

La pattuglia della Polizia di Stato ha intercettato quest’ultimo, a pochi metri dall’esercizio commerciale, e lo ha

fermato nonostante un breve tentativo di fuga, ma il ladro ha opposto una forte resistenza sferrando calci e gomitate; poi, una volta reso inoffensivo e caricato sull’auto di servizio, ha rivolto frasi offensive e minacciose contro poliziotti, magistrati e governo italiano continuando a sputare nell’abitacolo della volante.

Il giovane, con precedenti collezionati da minorenne e titolare di permesso di soggiorno, è stato arrestato per rapina impropria. Sono in corso indagini per identificare il complice