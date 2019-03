Sabato 16 marzo viene presentato il libro “Arsago Seprio. Paesaggi storici e naturali”

Ultimi appuntamenti in agenda nell’anno del Millenario Arnolfiano ad Arsago Seprio, che prevedono ancora molti spunti culturali per tutto il mese di marzo.

Primo tra tutti, la presentazione del libro fotografico: “Arsago Seprio. Paesaggi storici e naturali” in programma per sabato 16 marzo alle ore 16.30 presso il Civico Museo Archeologico.

Il nuovo volume, con le fotografie firmate Marco Tessaro, che racconta la storia del paese e i suoi monumenti, gli oratori campestri, i boschi e le paludi, piacerà non solo agli arsaghesi, ma a tutti gli amanti della storia e della natura.

Il libro, edito da Bradypus, offre uno spaccato sia delle peculiarità storico-artistiche sia di quelle naturalistiche del nostro paese. Sono messe in risalto le paludi -Siti di interesse Comunitario- e la particolare fauna dei nostri boschi, come i tre picchi ed il pelobate fosco insubrico, ma anche i reperti archeologici e le vestigia del passato millenario di Arsago, così come le più recenti corti contadine e le attività storiche del paese, tra lavoro artigianale e prima produzione in serie.

Una bellissima occasione per riscoprire, attraverso l’arte della fotografia, le piccole e grandi bellezze del nostro territorio.

«Anticipiamo, inoltre, che è in via di realizzazione la stampa degli atti del convegno su ArnolfoII, mentre sabato 30 marzo p.v. inaugurerà la mostra “Di seta e d’oro. Antichi paramenti dalle chiese di Arsago Seprio, Gallarate e Somma Lombardo”. Un’occasione per scoprire veri e propri gioielli tessili e valorizzare il patrimonio artistico conservato nelle chiese locali».

Presentazione del libro “Arsago Seprio. Paesaggi storici e naturali.”

SABATO 16 MARZO alle ore 16.30

al CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO di Arsago Seprio

in LARGO ARNOLFO II DA ARSAGO, Arsago S. (Va).