Scivola oltre il guard rail e precipita per 15 metri, muore un ciclista

Un uomo di 52 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi. È successo poco prima delle 16 tra Giumaglio e Someo in Vallemaggia.

L’uomo, cittadino svizzero e domiciliato oltre Gottardo, in sella alla sua bicicletta si stava dirigendo in direzione di Cevio in compagnia di altre persone. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire il ciclista giunto in prossimità di una curva ha perso il controllo della propria bicicletta scivolando oltre il guard rail e precipitando sulla strada cantonale sottostante dopo un volo di una quindicina di metri.

Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre alla Polizia cantonale, i soccorritori della REGA e del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 52enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico ai famigliari e ai conoscenti è stato richiesto anche l’intervento del Care Team.