Scontro tra moto e auto a Malpensa: muore il motociclista

Gravissimo incidente nella strada perimetrale esterna all’aeroporto di Malpensa, nei pressi del varco numero 8, nel comune di Ferno: Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e una moto si sono scontrati, e nell’urto quest’ultima ha preso fuoco.

Il motociclista, sbalzato dall’abitacolo, è deceduto. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di sabato 9 marzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Malpensa e Somma Lombardo, che con un’autopompa hanno spento l’incendio, messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario, oltre alla polizia stradale, le autoambulanze del 118: ma per il motociclista, un uomo di 53 anni, non c’è stato nulla da fare.