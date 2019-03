Una serie di incontri sul caregiver familiare con la cooperativa Alisei

La cooperativa sociale Alisei organizza un incontro dedicato alla figura del caregiver, introdotta nel nostro ordinamento giuridico da una legge che ha visto come prima firmataria l’ex-senatrice bustocca Laura Bignami.

L’appuntamento è per il 19 marzo prossimo (ore 19) in Casa di Corte Nuova di viale Repubblica 44 a Busto Arsizio. Sarà proprio Laura Bignami a fare un punto della situazione su quanto è stato fatto e quanto c’è ancora da fare sul tema, dal punto di vista legislativo.

La serata è la prima di una serie che fanno parte di un percorso formativo gratuito dal titolo “Non ti scordar di te”. Seguirà un aperitivo offerto da Alisei.

I prossimi incontri, sempre gratuiti, si terranno il 26 marzo, sempre sulla figura del caregiver e sugli aiuti del territorio in supporto a chi assiste a casa, il 2 aprile con “La cura in pratica: manuale d’istruzione” , il 9 aprile dedicato alla convivenza con la demenza e sul come affrontare la quotidianità e il 16 aprile con un focus sullo stress della cura di cui può soffrire chi si fa carico della sofferenza altrui.