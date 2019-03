Sì alla sfilata, ma con giudizio: due giorni di festa, arriva il carnevale

Nessun veicolo adibito a trasporto di bambini o di cose. Personale che apre e chiude la sfilata con giubbini ad alta visibilità. Percorso concordato e che non potrà essere sottoposto a variazioni di alcun genere.

Sfilata sì, come divertimento spensierato, ma non folle, a Luino, per il carnevale. È difatti arrivato oggi, 7 marzo, il nulla osta da parte della polizia locale per la manifestazione in programma per i prossimi 8 e 9 marzo.

SFILATE – Le sfilate partiranno l’8 e il 9 alle 15 presso piazza Risorgimento presso il Parco Ferrini e si snoderanno attorno al “ring” di via XV Agosto, V.Veneto, XXV Aprile, per fare ritorno al Parco. Oltre alle prescrizioni già citate è vietata l’installazione e il montaggio di palchi.

COSA FARE – L’8 marzo, ci sarà il ritrovo in piazza con le mascherine a cura della proloco con concorso e premiazione della mascherina più bella; animazioni, giochi, gonfiabili, tortelli e chiacchiere.

Il 9 marzo, sabato si replica al parco Ferrini, ma c’è da segnalare anche un appuntamento all’oratorio di Creva dove dalle 14.30 sarà possibile immergersi nelle tante invenzioni uscite dal genio di Leonardo. Alle 16.30 merenda con thè e caffè e truccabimbi.