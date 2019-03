Sinistra per Gallarate: “Cassani, richiamato all’ordine, obbedisce a Forza Italia”

«La nuova Lega, non più padana, fa proprie le parole di Garibaldi: obbedisco». Usa il sarcasmo Cinzia Colombo, di Sinistra per Gallarate-Liberi e Uguali.

Il riferimento è alla posizione del sindaco di Gallarate Andrea Cassani e alla polemica (poi rientrata) tra Comune e Regione sulla viabilità da realizzare intorno al previsto ospedale unico Gallarate-Busto.

«Dopo le perplessità dichiarate sull’ospedale unico, il sindaco Cassani, richiamato all’ordine dall’assessore regionale di Forza Italia, obbedisce e si rimangia tutto. Il messaggio è chiaro: sulla gestione del territorio il sindaco non deve mettere becco. D’altra parte gli alleati hanno digerito lo spreco di denaro per lo sgombero delle famiglie sinte, hanno subito i soldi buttati e la figuraccia per risarcire il NAGA e l’ASGI su atti considerati dal tribunale illegittimi, sopportato i sabati leghisti dentro al Palazzo comunale».

Secondo0 Sinistra per Gallarate dentro la maggioranza c’è un matrimonio d’interesse: «In cambio l’urbanistica deve restare ad esclusivo appannaggio di Forza Italia. Comprese le decisioni sulle aree intorno al previsto ospedale unico, quelle aree verdi lungo la SS336 che continuano ad essere il centro di desideri edificatori e che con la previsione dell’ospedale a Beata Giuliana ritornano ad essere obiettivo degli interessi del cemento. Comprese le decisioni sulle aree dell’attuale ospedale della città, che per l’assessore Gallera dovranno essere “valorizzate” per recuperare soldi per l’ospedale unico».