Strategie per favorire lo sviluppo del territorio, se ne parla a Ville Ponti

Quali scenari si profilano all’orizzonte della provincia di Varese? Quali azioni strategiche sono necessarie per favorire lo sviluppo vincente del territorio? A partire da questi interrogativi si è sviluppato lo studio commissionato da Confartigianato Imprese Varese a The European House Ambrosetti.

Obiettivo: trovare una visione unificante per lo sviluppo della provincia di Varese nel più ampio contesto dell’area Pedemontana e della macro-area del Nord Ovest, individuando progetti per la crescita economico-sociale, creando le condizioni per superare ogni forma di “provincialismo” e rafforzando le relazioni con il sistema Lombardia e le province limitrofe. Il tema è al centro di un convegno che si tiene nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti mercoledì 13 marzo, con inizio alle 17.30.