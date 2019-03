Tac rotta: i pazienti del Del Ponte spostati al Circolo

L’Asst Sette Laghi rende noto che si è verificato un guasto alla TC dell’Ospedale Del Ponte. I tecnici sono all’opera per cercare di individuare la natura del problema.

In attesa di avere indicazioni sui tempi di riparazione, grazie alla grande disponibilità del personale medico, infermieristico e tecnico, è stata organizzata una sessione TC straordinaria nella Radiologia del Monoblocco, all’Ospedale di Circolo, per il pomeriggio di venerdì 22 marzo, al fine di limitare i disagi per i pazienti ricoverati e per quelli ambulatoriali.