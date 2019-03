Telefonia mobile, gli utenti lombardi vogliono tariffe con almeno 20 GB di traffico dati

Negli ultimi mesi, il mercato di telefonia mobile ha registrato una vera e propria rivoluzione con un calo generalizzato dei costi medi delle tariffe e, soprattutto, con un notevole incremento dei GB di traffico dati incluso nei vari bundle proposti dagli operatori.

Il risultato di questa trasformazione è rappresentato anche da una netta modifica delle esigenze degli utenti che, con sempre maggiore frequenza, si mettono alla ricerca di tariffe con tanti GB di traffico per avere la certezza di poter navigare, liberamente e (quasi) senza limiti, con il proprio smartphone ed in qualsiasi luogo.

Le richieste per l’attivazione di tariffe con almeno 20 GB sono in costante crescita tanto da arrivare a rappresentare in Lombardia la maggioranza relativa delle ricerche effettuate dagli utenti sul comparatore di offerte di SosTariffe.it.

I costi medi delle tariffe con tanti Giga (almeno 10 GB) sono ancora elevati (si superano i 15 Euro al mese in media) ma le opportunità di risparmio garantite dalle offerte del momento sono notevoli con la possibilità di attivare diverse opzioni a meno di 12 Euro al mese.

In Lombardia più del 27% degli utenti vuole una tariffa con almeno 20 GB di traffico dati

I dati raccolti dal comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile mettono in evidenza una forte richiesta delle tariffe con tanti GB inclusi ogni mese. Questo fattore si nota, in modo particolare, analizzando i dati delle ricerche effettuate dagli utenti lombardi sul comparatore di offerte, lo strumento di SosTariffe.it che raccoglie tutte le tariffe mobile presenti sul mercato permettendo un dettagliato confronto di bonus e costi.

In Lombardia, infatti, si registra un picco di richieste per le offerte con almeno 20 GB di traffico dati. Ben il 27,11% degli utenti lombardi sono alla ricerca di offerte con almeno 20 GB inclusi ogni mese. Molto alta è anche la percentuale di utenti che cercano offerte con almeno 10 GB. In questo caso, la fetta di utenti lombardi che punta ad attivare questa tipologia di offerte è del 17,85%.

I dati raccolti da SosTariffe.it, quindi, confermano che quasi il 45% degli utenti lombardi punta ad attivare tariffe con almeno 10 GB e la maggior parte di questi utenti preferirebbe sottoscrivere un’offerta con ben 20 GB di traffico dati ogni mese.

A completare le tipologie di utenti, troviamo chi cerca una tariffa da 5 GB, che rappresenta il 15,04% degli utenti lombardi, e chi si accontenta di una tariffa da 2 GB, ovvero il 24,63%. La restante parte degli utenti lombardi in cerca di tariffe mobile per il proprio smartphone (circa il 15%) ha optato per altri profili tariffari.

I dati raccolti in Lombardia mostrano una tendenza decisamente differente rispetto alla media nazionale. In Italia, infatti, solo il 15,99% degli utenti cerca una tariffa con almeno 20 GB e il 16,14% si accontenterebbe di una tariffa con almeno 10 GB. In totale, quindi, poco più del 32% degli utenti italiani punta ad un’offerta con tanti giga di traffico dati. La differenza tra la media lombarda e la media nazionale è di circa 13 punti percentuale.

In Italia, infatti, la maggior parte degli utenti si accontenterebbe ancora di una tariffa mobile con 2 GB, obiettivo del 32,42% delle ricerche, oppure di una tariffa con 5 GB, richiesta nel 21,47% delle ricerche. La media nazionale delle ricerche effettuate conferma che per più della metà degli italiani, quasi il 54%, una tariffa con un bundle dati ridotto (da a 2 a 5 GB) può risultare ancora un’opzione accettabile, probabilmente anche per una questione di costi mensili.

Tariffe mobile con almeno 20 GB di Internet: in media costano quasi 25 Euro al mese

Una tariffa mobile con almeno 20 GB di traffico dati ogni mese presenta un canone mensile ancora molto elevato anche se in netto calo rispetto ai dati riscontranti negli anni scorsi. Per un’offerta da 20 GB, in media, l’utente deve affrontare una spesa mensile di 24,40 Euro.

Leggermente più economiche le tariffe da 10 GB, che presentano un costo medio di 19,80 Euro al mese, e le tariffe da 5 GB, che comportano una spesa media pari a 16 Euro al mese. Per una tariffa con almeno 2 GB, infine, il costo medio da affrontare è di 10,80 Euro al mese.

In linea generale, i costi medi si mostrano ancora molto elevati e per risparmiare diventa, quindi, fondamentale scegliere con cura la tariffa da attivare puntando sulle migliori promozioni del momento che possono garantire, a parità di GB inclusi ogni mese, un considerevole risparmio.

Offerte mobile del momento: più di 20 GB a meno di 12 Euro al mese

Avere una tariffa con tanti Giga a disposizione ogni mese sta diventando, sempre di più, una necessità per gli utenti italiani e, come mostrano i dati raccolti da SosTariffe.it, in particolare per gli utenti della Lombardia che, nel 45% dei casi, cerca una tariffa con almeno 10 GB di traffico ogni mese.

I costi medi sono ancora molto elevati, nonostante un calo generalizzato dei prezzi, e per un’offerta con almeno 10 GB si spendono più di 15 Euro al mese con punte sopra ai 20 Euro al mese per le offerte con almeno 20 GB di traffico dati incluso ad ogni rinnovo.

Il mercato di telefonia mobile italiano è però in piena attività e le soluzioni tariffarie per risparmiare e minimizzare i costi per navigare in mobilità, aumentando nello stesso tempo il quantitativo di Giga a disposizione, sono davvero numerose.

Come facilmente riscontrabile analizzando le offerte disponibili sul comparatore di SosTariffe.it, infatti, in questo momento il mercato di telefonia mobile offre diverse tariffe promozionali con un bundle dati compreso tra 20 e 60 GB ad un prezzo inferiore ai 12 Euro al mese.

Alcune di queste offerte di telefonia mobile sono attivabili esclusivamente online, confermando che il canale digitale tende ad offrire soluzioni spesso molto vantaggiose, minimizzando i costi di attivazione ed i costi periodici di una tariffa.