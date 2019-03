Terrasanta, la storia di Francesco e del sultano rivive nella chiesa di Cardano

Arriva a Cardano al Campo lo spettacolo “Terrasanta – Francesco e il Sultano”, di Angela Demattè, per la regia di Andrea Chiodi.

«Dopo il debutto milanese dell’opera, la nostra Città ospita la “prima” fuori dall’area di Milano» spiega l’assessore alla cultura Andrea Franzioni. «Lo spettacolo sarà accolto, grazie alla collaborazione della Parrocchia di Cardano al Campo, nella suggestiva cornice della nostra Chiesa di Sant’Anastasio».

Lo spettacolo, prodotto da Teatro de Gli Incamminati, è stato vincitore del premio Next 2018 «La scelta dello spettacolo nasce dal filone del Dialogo che ha contrassegnato le ultime rassegne cardanesi e le nostre proposte all’interno di FilosofArti 2019; l’incontro storico tra San Francesco e il Sultano Malik Al-Kamil che negli anni è diventato simbolo di incontro tra religioni e culture».

“In Medio oriente un terrorista islamico ha rapito un uomo europeo… Anche San Francesco pensava di sapere come sarebbe andata a finire, mentre si recava in Terrasanta per incontrare i saraceni: convertirli o morire. Ma finì in un altro modo: incontrò il sultano Malik Al-Kamil provocando un cortocircuito che arriva fino a noi. La storia l’ha indicato come un episodio profetico per la visione sulle diversità culturali, oggi necessaria più che mai. La drammaturgia indaga ciò che la storiografia non racconta, e’ possibile ancora oggi un incontro inaspettato di quel tipo, nelle logiche di potere e di guerra in cui siamo invischiati? Quell’incontro fu simbolo, generò significati per molte epoche a venire. Incarnò e diede luce alle tensioni e alle necessità dell’umanità in quel momento. Per questo ci fu tramandato e per questo generò la presenza secolare dei francescani in quelle terre.”

Appuntamento sabato 23 marzo, alle ore 21.00, nella Chiesa di Sant’Anastasio

• TERRASANTA – Francesco e il Sultano

di Angela Demattè

con Gabriele Parrillo, Hossein Taheri

regia Andrea Chiodi

produzione Teatro de Gli Incamminati

• Cliccando qui trovate il libretto con tutti gli spettacoli della Rassegna SCENAPERTA2019: