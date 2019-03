Tetto in fiamme, ricoverato un 31enne. I vigili del fuoco salvano un cane dal fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di BustoArsizio-Gallarate sono intervenuti nel comune di Castellanza, in via Roma, per un incendio tetto all’una di notte (sabato e domenica 3 marzo).

Per cause ancora in fase di accertamento la copertura di una casa di corte, è stata interessata dalle fiamme. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un autobotte hanno spento le fiamme, salvato un cane che era rimasto all’interno di un appartamento e messo in sicurezza l’area.

Per un inquilino si sono rese necessarie le cure del personale sanitario, presumibilmente causa il fumo inalato, la persona è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Legnano.

L’incendio ha distrutto 30 mq di tetto e lesionato le unità sottostanti. Due mansarde sono state dichiarate inagibili.