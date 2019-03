Torna l’ora legale, lancette avanti e un’ora in meno di sonno

Per ora la notizia è che il prossimo weekend, ed esattamente alle 2 di notte di domenica 31 marzo, torna l’ora legale e le lancette dell’orologio andranno spostate un’ora avanti (si dorme un’ora in meno, per intenderci).

Succede tutti gli anni ma non sarà così per sempre perché il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa per porre fine al cambio stagionale dell’ora nei paesi UE.

Secondo quanto previsto dall’iter approvato, tuttavia, la nuova disposizione avverrà nel 2021 e comunque dovrà esserci un controllo per verificare, paese per paese, se le nuove disposizioni possano pregiudicare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno.

Intanto, tutto resta com’è e domenica 31 marzo le lancette andranno spostate per far spazio all’ora legale che ci accompagnerà fino a domenica 27 ottobre.