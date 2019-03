Treni, il portale Italo Live si arricchisce di nuovi giochi per i viaggiatori

Una nuova sezione dedicata ai giochi è disponibile sul portale di bordo Italo Live, l’intrattenimento di viaggio che Italo offre gratuitamente a tutti i suoi passeggeri, che non devono far altro che utilizzare la rete wi-fi e accedere ai tanti contenuti a disposizione. Grazie infatti alla partnership fra Italo e Digitalmoka, azienda italiana attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di casual game per tutte le piattaforme mobile, web e digitali, i viaggiatori possono divertirsi con i giochi targati Dal Negro ossia una delle aziende leader mondiali del settore, con un’offerta di oltre 1500 articoli che unisce tradizione e innovazione, simbolo del made in Italy.

Attualmente chi viaggia con Italo può giocare ad Alta Velocità scegliendo fra 3 grandi classici come La Dama originale Dal Negro, Il Solitario originale Dal Negro e Fai Quattro Dal Negro. Le novità però non finiscono qui: a partire dalla seconda metà del 2019 raddoppierà l’offerta con l’aggiunta di altri 3 titoli ossia La Scopa originale Dal Negro, La Briscola originale Dal Negro e L’Asso Piglia Tutto originale Dal Negro (attualmente già presenti in modalità coming soon)!

A bordo dei treni Italo i giochi sono fruibili gratuitamente accedendo al portale tramite desktop, tablet e mobile. Tutti questi giochi sono di tipo ricreativo e non d’azzardo in coerenza con la posizione assunta da Italo sostenendo la campagna dell’Istituto Superiore di Sanità per combattere le problematiche legate a questo tipo di patologia. Un nuova opportunità per passare il tempo a bordo treno, usufruendo delle tante proposte del portale Italo Live che, oltre a questa nuova sezione Giochi, contiene al proprio interno oltre 130 film, quotidiani in formato digitale, e-books, meteo, live news, cartoni animati, musica e L’inglese divertendoti con la scuola di John Peter Sloan.