Come trovare lavoro: 5 consigli efficaci

Trovare lavoro al giorno d’oggi non è certo semplice e questo lo sappiamo benissimo tutti quanti. Il nostro Paese ha affrontato un periodo di crisi non da poco e adesso la situazione non è certo delle più rosee. Tuttavia, un errore che fanno in molti è quello di scoraggiarsi e arrivare a pensare che sia impossibile trovare un lavoro in Italia. Questo è un atteggiamento mentale sbagliatissimo, anche perché in verità di posti di lavoro vacanti nel nostro Paese ce ne sono diversi e basta sapere come trovarli.

5 consigli per trovare lavoro in Italia

Leggere qualche annuncio qui è là non è certo sufficiente: bisogna impegnarsi ma anche mettere in atto alcune strategie efficaci e oggi vi daremo proprio 5 consigli per evitare inutili perdite di tempo e trovare finalmente un impiego.

1) Regolarizzare il proprio percorso di studi

Oggigiorno sono moltissime le persone che cercano lavoro e non lo trovano perché non sono in possesso del diploma. Fortunatamente però i tempi sono cambiati e adesso esistono strategie che ci permettono di risparmiare moltissimo tempo, come recuperare degli anni scolastici online. Non occorre frequentare le lezioni: è sufficiente iscriversi ad una scuola online e si può recuperare tutto nel giro di un paio di anni con un po’ di forza di volontà! Sono moltissime le persone che hanno scelto questa strada e sono riuscite a trovare lavoro proprio grazie al diploma ottenuto.

2) Preparare un cv completo e professionale

Il secondo passo è quello di preparare un buon curriculum vitae. Anche se potrebbe sembrare superfluo, questo documento è fondamentale in moltissimi settori e realizzarlo non è certo una grande impresa! Online possiamo trovare dei modelli preimpostati e ci basta riempirli con le nostre informazioni. Dobbiamo ricordarci di inserire sempre qualsiasi esperienza lavorativa, i titoli di studio e magari aggiungere anche una lettera motivazionale che ha sempre la sua importanza.

3) Fare una ricerca e candidarsi online

Una volta che abbiamo il nostro curriculum, possiamo iniziare a fare qualche ricerca di lavoro. Oggigiorno conviene lasciar perdere le riviste cartacee e rivolgersi subito al mondo del web, dove si possono trovare moltissimi annunci, aggiornati quotidianamente. Se avete già in mente qualche azienda presso la quale vi piacerebbe lavorare, visitate direttamente il suo portale e cercate la voce “lavora con noi” che è quasi sempre presente. Seguite quindi il procedimento per candidarvi e aspettate che si facciano vivi, ma nel frattempo inviate il vostro cv anche ad altre aziende, per non perdere troppo tempo.

4) Presentarsi di persona presso l’azienda

Spesso le aziende non hanno il tempo di spulciare tutti i curriculum che ricevono via mail. Per questo potrebbe essere una buona idea metterci la faccia e presentarvi personalmente presso la struttura.

5) Iscriversi ai portali online per la ricerca di lavoro

Se volete trovare lavoro in un determinato settore ma non avete in mente un’azienda specifica, potete iscrivervi ai portali gratuiti che ci sono online. Una volta completato il processo di registrazione inserendo tutti i dati ed il curriculum, riceverete delle mail settimanali con tutti gli annunci di lavoro che potrebbero interessarvi.