Tutti in coda per l’album di Lazza, l’artista rap che ha studiato pianoforte

Tutti in coda dal primo pomeriggio per il firma copie di Lazza. L’artista rap ha presentato a Varese Dischi il suo ultimo album “Re Mida“, un lavoro uscito a distanza di due anni dalla sua ultima opera in studio, prodotto da 333 Mob e distribuito da Island Records/Universal Music.

In “Re Mida” Lazza ha scolpito quindici brani, con 5 collaborazioni da Fabri Fibra a Guè Pequeno, passando per Izi, Luché, Tedua.