È ufficiale, Centrodestra unito alle amministrative con Maria Elena Catelli

Maria Elena Catelli è ufficialmente il candidato Sindaco del centrodestra che corre unito anche a Fagnano Olona.

La coalizione di centrodestra è formata dal classico “modello Lombardia” Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia con l’aggiunta di un gruppo civico che comprende alcuni indipendenti.

Centrodestra che, come confermano i livelli provinciali dei tre partiti, hanno trovato in questi giorni la quadra indicando una figura femminile di alto spessore personale, culturale, con un significativo bagaglio di esperienza amministrativa ad alti livelli e sono pronti a scendere in campo per rinnovare il paese.

«Dopo tanti anni di attività amministrativa all’interno della complessa macchina del comune di Varese lavorando fianco a fianco con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sento il dovere di mettermi in gioco per l’interesse di tutti i cittadini. Credo fortemente nello spirito d’iniziativa dei giovani e nella grande esperienza maturata dalle persone che da diverso tempo vivono il tessuto del territorio» – dichiara la candidata.

La Catelli parla poi del gruppo che la sostiene: «Sono sicura che il gruppo di lavoro che mi sostiene sia di grande valore, competente e compatto, pronto a lavorare verso gli obiettivi comuni che condivideremo cammin facendo e che arricchiremo con i consigli di tutti i cittadini che vorranno approfondire la nostra conoscenza». Famiglia storica del tessuto locale, impossibile non legare il nome all’omonima farmacia in centro, davanti al castello, sul suo nome è confluito il sostegno di un’ampia coalizione di forze politiche.

«Intendiamo rappresentare il cambiamento. Una scelta che mi fa sentire orgogliosa, quella di essere appoggiata da forze politiche di centrodestra, ognuna con una propria storia ed identità, ma unite dalla grande responsabilità e dal comune obiettivo di rilanciare la nostra Fagnano sotto tutti i punti di vista. Un anno fa ho aperto proprio a Fagnano “Spazio 43” in via Piave, una nuova attività che porto avanti con passione e massima dedizione. Quando recentemente mi hanno fatto questa proposta, mi sono presa del tempo per riflettere attentamente, dopodiché ho individuato le motivazioni che oggi mi hanno portato ad accettare e mettermi al lavoro al fianco di tutti i cittadini fagnanesi», conclude il candidato Sindaco Catelli.