Un ciclo d’incontri sulla sfida delle immigrazioni dall’Africa

Le associazioni Acli ed Movimento Federalista Europeo di Gallarate hanno organizzato tre incontri per parlare di migrazione, una questione politica e sociale che caratterizza il ventunesimo secolo.

La prima conferenza avrà luogo questa sera, giovedì 14 marzo alle ore 20:45, nella sede ACLI di Gallarate in via A.Agnelli. Tema della serata: “ Africa, un continente in crescita e in movimento, sfida o opportunità per l’europa?. I relatori della serata saranno padre Eliseo Tacchella, padre Combinano, collaboratore della rivista Nigrizia, e Alfonso Sabatino, dirigente d’azienda, M.F.E di Torino.

A seguire, giovedì 21 marzo alle ore 20:45, sempre nella stessa sede, si parlerà del “Fenomeno e governo dei flussi migratori dall’Africa verso l’Europa”. A coordinare l’evento ci saranno Giorgio Del Zanna, responsabile del servizio immigrati della comunità S.Egidio a Milano e Antonio Longo, direttore de “L’Unità Europea” della rivista M.F:E

Il ciclo di incontri si concluderà giovedì 28 marzo alle ore 20:45, parlando di “Accoglienza, inclusione e nuova cittadinanza: un irrinunciabile pezzo di futuro per l’Europa”.

I relatori della serata saranno Antonio Russo, presidente nazionale ACLI, politiche dell’immigrazione e dell’integrazione, e Antonella Braga, docente e pubblicista della M.F.E di Novara.