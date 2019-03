Un incontro per ripensare gli spazi pubblici varesini

L’incontro mensile di venerdì 29 marzo, alle 17,30, per «Prospettive culturali di Varese» (gli altri tenutisi il 21 marzo con il «Teatro Accademia Franzato» ed il 26 marzo con l’«Associazione Mazziniana Italiana» sezione di Varese – Giovanni Bertolè Viale» per la presentazione del volumetto «L’opera nell’ottocento: la “bibbia del popolo”» sono state due importanti collaborazioni aggiunte nella programmazione fissa) è dedicato ad un importante approfondimento sulla realtà varesina con «La percezione degli spazi pubblici», conversazione tenuta dall’architetto Katia Accossato, architetto titolare di «ACTarchitettura sagl» a Chiasso (Svizzera) e docente di «Architettura e composizione» presso il «Politecnico di Milano», membro dell’associazione «Architettura e Cultura della SIA (società architetti e ingegneri della Svizzera)» di Zurigo, di «Guiding Architects Milano» e della Consulta della «Commissione urbanistica» del Comune di Varese.

A Varese ha già offerto importanti appuntamenti, uno dei quali inserito nell’ultima edizione di «Nature Urbane».

Con un’introduzione a cura di Giuseppe Terziroli, Vice Presidente di «Prospettive culturali per Varese» l’architetto Katia Accossato spazierà trattando dei possibili “recuperi” dei luoghi pubblici del centro cittadino, alcuni dei quali ancora oggi in condizioni di «quasi abbandono», fino ai progetti per l’area «ex-Aermacchi» tra via Sanvito Silvestro e Via Crispi ed a quelli riguardanti il Lago di Varese.