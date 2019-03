Un pomeriggio per festeggiare la giornata mondiale della poesia

Fagnano Olona festeggia la giornata mondiale della poesia con l’evento “Verseggiando sotto gli astri di Fagnano”, organizzato per domenica 24 marzo 2019 alle ore 16 nell’aula magna della scuola media Enrico Fermi in Piazza Alfredo di Dio. L’appuntamento rientra nella rassegna “Percorsi culturali”, promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Pro Loco di Fagnano Olona, il Circolo Culturale l’Alba e le ACLI di Bergoro e, in questa occasione, dal programma culturale ciclico itinerante “Verseggiando sotto gli astri di Milano”.

Il format, ideato alcuni anni fa, è divenuto un appuntamento ricorrente non più solo nel capoluogo meneghino ma anche in molte altre località della penisola. Al reading del 24 marzo parteciperanno quattro poeti Fagnanesi (Carmelo Caldone, Antonio Vaccaro, Sergio Belvisi e Paolo Bossi) che si confronteranno con altri dieci poeti provenienti da varie regioni d’Italia. Madrina e presentatrice dell’evento sarà la poetessa Italo Polacca Izabella Teresa Kostka.

Il tema scelto per la performance fagnanese è “Il viaggio alla ricerca dell’uomo” e sarà affrontato sia attraverso il linguaggio dei poeti sia con una performance teatrale dell’attrice Domitilla Colombo ed un concerto musicale alla presenza di Ermanno Librasi (strumenti a fiato) e Daniel Kolle (percussioni e voce) che con l’ausilio di strumenti visivi e la danza di Laura Zahira si inoltrerà in un viaggio visivo e musicale verso il medio oriente.

In apertura di manifestazione, nella ricorrenza del centenario della nascita di Lawrence Ferlinghetti (poeta, romanziere, traduttore, editore, pittore, autore di teatro e di drammi radiofonici) verrà omaggiato con la lettura di una sua poesia.

“Auspichiamo di replicare la buona partecipazione degli eventi fino a qui svolti – commentano soddisfatti gli organizzatori – e ringraziamo i partecipanti intervenuti, augurandoci di averli presenti alle altre iniziative della rassegna “Percorsi culturali” che prosegue fino al 3 di maggio”. L’elenco completo delle attività e ulteriori informazioni sono consultabili sul sito della Pro Loco di Fagnano Olona, al link www.proloco-fagnanoolona.org