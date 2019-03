Un presidio contro gli “striscioni notturni” che inneggiano al fascismo

«Non è più tollerabile che Varese debba assistere all’ennesima provocazione di chiaro stampo fascista e antidemocratico da parte di gruppi di estrema destra».

L’episodio che ha scatenato la reazione di Anpi e Cgil varesini è avvenuto nella notte del 23 marzo scorso: l’esposizione di uno striscione e l’affissione di diversi manifesti e adesivi in occasione dei 100 anni della nascita del fascismo nel centro di Varese affissi dai militanti della Comunità Militante dei Dodici Raggi, Do.Ra., non nuova a inizitive del genere. Manifesti in realtà, poco notati dalla popolazione perchè “notturni”: i manifesti sono infatti stati rimossi prima dell’arrivo della luce del sole.

Secondo Cgil Cisl Uil territoriali e Anpi provinciale però la guardia va tenuta comunque alta: «La miglior risposta a questa provocazione è la mobilitazione pacifica e democratica. Pertanto invitano tutti i cittadini e le forze democratiche a partecipare al presidio antifascista che si terrà martedì 26 marzo 2019 dalle ore 17.30 in Piazza Montegrappa a Varese».