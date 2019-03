Vandali e ladri pronti all’azione nella rete della Polizia Locale

Nei giorni scorsi, durante il normale servizio di pattugliamento del territorio, il Nucleo motociclisti della Polizia locale, grazie al sistema di videosorveglianza comunale (lettura targhe e confronto con banche dati), ha intercettato un’Audi A3 risultata intestata a un prestanome e pertanto già radiata d’ufficio. L’auto era condotta da un ucraino – classe ‘85 – con precedenti per furto in abitazione e altri reati contro il patrimonio.

La situazione ha insospettito ulteriormente gli agenti che hanno quindi richiesto l’intervento di una pattuglia del Nucleo Pronto Intervento: nel giro di pochi minuti è stato quindi possibile rintracciare un’altra auto, una Volkswagen Passat, con a bordo un ventisettenne georgiano, anche questo con precedenti analoghi al primo e con tutta probabilità suo complice, posizionato in modo da destare sospetti.

Controlli più approfonditi hanno permesso di accertare che anche la Volkswagen era intestata ad un soggetto risultato proprietario di decine di autovetture: per questo motivo è stata quindi avviata la procedura di radiazione d’ufficio. L’Audi è stata invece immediatamente sequestrata e verrà confiscata.

Le circostanze non fanno escludere che i due stessero effettuando sopralluoghi al fine commettere furti in abitazione o in esercizi commerciali: tuttavia il capillare controllo del territorio da parte della Polizia Locale ha permesso di impedire ai due di portare a termine i colpi.

Le indagini proseguiranno al fine di verificare il loro coinvolgimento in precedenti episodi sul territorio.

Si rileva infine che l’utilizzo da parte di criminali di veicoli intestati a prestanome è sempre più frequente, in quanto ciò consente loro di spostarsi agevolmente a bordo di auto apparentemente regolari: solo attenti e approfonditi controlli – come quelli eseguiti in questo caso – permettono di accertare le irregolarità e di farne cessare l’uso.

Nella serata di venerdì 1 e nelle prime ore di sabato 2 marzo, personale della Polizia Locale ha effettuato importanti controlli nel centro cittadino, di recente teatro di atti vandalici e di episodi di degrado.

Poco dopo la mezzanotte, a seguito di una segnalazione per atti vandalici, la Polizia locale si è subito messa alla ricerca di un gruppo di ragazzi che, dopo aver divelto segnaletica stradale e aver scaraventato a terra diversi cassonetti dei rifiuti lungo le vie del centro, si sono dileguati.

L’intervento immediato degli agenti ha permesso di individuare tre minorenni, con precedenti e in palese stato di ubriachezza, già a bordo di un autobus, pronti a lasciare la città e a recarsi in paesi limitrofi. Nei confronti dei tre ragazzi è quindi scattata la denuncia al tribunale per i minorenni per il reato di danneggiamento aggravato in concorso. Inoltre sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta e a loro carico è stato emesso l’ordine di allontanamento (“Daspo urbano”).

La serata è stata impegnativa anche per il personale del Nucleo Pronto Intervento, che dopo una rapida attività di indagine è riuscito ad individuare un ‘pirata della strada’ datosi alla fuga dopo aver provocato un tamponamento in cui una persona è rimasta ferita. Le indagini hanno permesso di individuare il conducente datosi alla fuga: il ventitreenne, residente in città, è stato quindi denunciato a piede libero per il reato di omissione di soccorso e lesioni colpose.

L’attività di controllo e ispezione è proseguita poi domenica in piazza Trento e Trieste con la pattuglia del Pronto Intervento che ha identificato e sanzionato due maggiorenni che praticavano parkour sul monumento della piazza, su cui si arrampicavano con volteggi, salti ed altre acrobazie.