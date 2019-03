Vandali nel campo della Castellanzese: “Il campionato non si ferma”

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo un gruppo di vandali ha fatto irruzione nello Stadio Comunale Giovanni Provasi di via Cadorna a Castellanza.

“Spogliatoi imbrattati e pali delle porte sezionati, questa l’opera di vandalismo che ha subito il nostro fiore all’occhiello -si legge in una nota della Castellanzese-. Uno stadio invidiato da tutta la categoria per organizzazione e qualità della struttura sempre in condizioni eccellenti, con un manto erboso degno di un match di Premier League, per disputare le partite interne della capolista del campionato di Eccellenza. La casa della Castellanzese che proprio questa notte è stato rovinato, senza nemmeno chiedere il permesso di entrare”.

In attesa di fare chiarezza sul caso, la Castellanzese non si ferma. La sfida di domenica contro il Mariano si giocherà regolarmente alle 15.30, ma sul sintetico del Centro Sportivo La Madonnina di via Bellini, altra struttura di punta del mondo neroverde che solitamente ospita i match casalinghi delle giovanili.