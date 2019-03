Vandalizzata la tensostruttura sportiva di Castronno

Sono entrati squarciando il tendone verde vicino alla porta di ingresso, hanno preso un estintore e sparato la polvere bianca su tutta la superficie del campo da gioco.

L’amara scoperta è stata fatta dalle associazioni sportive che utilizzano la struttura per partite ed allenamenti, sono l’associazione della pallavolo e della pallacanestro che anche in questi giorni hanno in calendario numerosi appuntamenti sportivi.

L’episodio ha avuto luogo tra sabato sera e domenica e ha creato numerosi danni poiché tutto il campo da gioco risulta impraticabile. La polvere bianca, infatti, si è attaccata al pavimento ed è difficoltosa da togliere anche con l’utilizzo di normali aspirapolvere.

Per questo le associazioni hanno dovuto contattare un’impresa di pulizia sperando di concludere le operazioni in tempo per rispettare il calendario di campionato. Resta lo sconforto per un gesto vandalico tanto immotivato quanto sgradevole.