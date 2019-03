Varese ist bereit für die „Olympischen Spiele” der Europa-Schulen

Die 1960 gegründete Europa-Schule wird in Varese bisweilen kaum wahr genommen und ist doch von großer Bedeutung für die Stadt. Immerhin ist sie die einzige ihrer Art in Italien (eine zweite befindet sich in Parma, hat aber einen leicht anderen Status). Im Lauf der Jahre hat sie in den Räumen von Via Montello Generationen von Schülern gebildet und zu einem Abschluss geführt, von denen nicht wenige später Karriere machten.

Zum didaktischen Programm der Schule, deren Direktor zur Zeit der Ungar Karoly Pala ist, gehört auch der „Eurosport“, eine Art kleiner „Olympiade”, die alle zwei Jahre stattfindet und in diesem Jahr von der Schule in Varese organisiert wird. Unter der Leitung Dario Alberto Pollicinis, der dort Lehrer ist, hat sie sich lange darauf vorbereitet.

Die Gartenstadt wird also von Mittwoch, 3. April, bis Samstag, 6. April, Mannschaften von 18 Schulen aufnehmen, die aus ganz Europa kommen (dazu kommt natürlich das Heimteam). Insgesamt werden über 600 Personen dabei sein. Jede der Mannschaften besteht aus 30 Sportlern, zu denen noch Lehrer und Begleitpersonen kommen. Die touristische Bedeutung der Veranstaltung ist auch der Varese Sport Commission, die mit der Handelskammer verbunden ist, nicht entgangen. Das zeigt die Tatsache, dass die Organisatoren einen von der Kommission ausgeschriebenen Wettbewerb gewinnen konnten. Der sportliche Wettkampf gliedert sich in drei Turniere (Fußball in Fünferteams, Volleyball, Tischtennis und nicht zuletzt das Aquathlon, eine Staffeldisziplin, in der die Sportler zwischen Schwimmen und Laufen wechseln. In der Geschichte des „Eurosport” ist diese immer die Paradedisziplin der Mannschaft aus Varese gewesen, in der sie auf eine lange Reihe von Erfolgen zurückblicken kann. Das Aquathlon wird unter anderem in Via Albani stattfinden, einem der Sportzentren der Stadt, mit seinem Hallenbad für die Schwimm- und dem umliegenden Park für die Laufwettkämpfe. Tischtennis wird man in den Gebäuden der Europa-Schule in der Via Montello spielen, Volleyball in Cagno und Fußball auf den Feldern der Università dell’Insubria sowie in der Sporthalle von Valle Olona. Den Endspielen hingegen wird man im Palazzetto dello Sport von Malnate beiwohnen können.

Wie jede Veranstaltung dieser Art hat auch „Eurosport” (das mit dem kleinen, nach Varese benannten Wolf „Varry” auch ein Maskottchen hat) ein reiches Rahmenprogramm vorbereitet, das den zahlreichen Gästen aus dem Ausland auch einige touristische Erlebnisse verspricht. Vor der Eröffnung der Spiele steht zum Beispiel eine Kreuzfahrt über den Lago Maggiore auf dem Programm (Mittwoch, 3. April), während am Donnerstagabend auf der Piazza Repubblica Street food mit Live-Musik angeboten wird. Am Freitag wird die Gruppe der Alpini in der Europa-Schule Polenta zubereiten, bevor dann der Abend dort in Musik übergeht und schließlich mit einem Feuerwerk schließt. Es wird also ein großes, buntes Ereignis sein. VareseNews ist stolz darauf, als einer der Medien-Partner mit dabei zu sein. Unsere Zeitung wird aus Anlass der Veranstaltung einen liveblog eröffnen, um Sie über die aktuellen Ereignisse zu informieren und Ihnen dabei auch die interessanten Geschichten aus dem Umfeld zu erzählen.